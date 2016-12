Gaza,sale la tensione: razzo da Striscia, Israele attacca basi Hamas

Dopo un razzo lanciato nella notte da Gaza e caduto nel sud di Israele, dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme, l'aviazione dello stato ebraico in risposta ha attaccato due postazioni di Hamas nel sud della Striscia. Lo dice il portavoce militare. Non sono segnalate vittime in tutti e due gli eventi. E' il terzo episodio di una situazione di tensione che continua a salire nella zona.