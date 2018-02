Gaza, raid aerei di Israele contro struttura militare di Hamas

Aerei israeliani hanno colpito oggi un compound di Hamas nel Sud della Striscia di Gaza in ritorsione al lancio di un razzo palestinese contro il territorio dello Stato ebraico. "In risposta a un razzo lanciato contro il Sud di Israele, aerei da combattimento hanno colpito un compound di Hamas composto da due strutture militari", ha riferito l'esercito dello Satto ebraico in un comunicato. Al momento non ci sono notizie di vittime o feriti.