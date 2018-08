Nuova escalation a Gaza: uccise una donna palestinese incinta e la figlia

Enas Khammash, 23 anni, e sua figlia Bayan, 18 mesi, sono morte in un raid che ha colpito Jafarawi, nel centro della Striscia di Gaza. Il marito della donna, che era incinta, è rimasto ferito. Tra le vittime anche un uomo di 30 anni. Intanto nuove sirene di allarme anti missili sono suonate nel sud di Israele, sia ad Ashkelon sia nel Negev, attorno alla Striscia di Gaza.



I timori dell'Onu - L'inviato dell'Onu, Nickolay Mladenov, si è detto "profondamente preoccupato" per la situazione sempre più tesa e, in particolare, "per i razzi lanciati contro le comunità nel sud dello Stato ebraico". Dopo aver ricordato i recenti sforzi per arrivare a un'intesa, Mladenov ha fatto appello alle parti per la cessazione delle ostilità. Se l'attuale escalation "non verrà fermata, potrebbero verificarsi conseguenze devastanti per tutti".