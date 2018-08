Gaza, Onu: "Timore per escalation e razzi verso sud Israele"

L'inviato dell'Onu Nickolay Mladenov si è detto "profondamente preoccupato" per la situazione sempre più tesa tra Gaza e Israele e, in particolare, "per i razzi lanciati contro le comunità nel sud dello Stato ebraico". Dopo aver ricordato i recenti sforzi per arrivare a un'intesa, Mladenov ha fatto appello alle parti per la cessazione delle ostilità. Se l'attuale escalation "non verrà fermata, potrebbero verificarsi conseguenze devastanti per tutti".