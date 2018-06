Gaza, nuovi scontri alla frontiera: diversi morti e oltre 600 feriti

Tra i feriti, nove sono giudicati in condizioni molto gravi e 128 in condizioni medie. Le autorità militari israeliane hanno messo in stato di allerta le batterie di difesa Iron Dome nella zona di Israele piu' vicina a Gaza nel timore che si verifichino lanci di razzi dalla Striscia. Lo ha riferito la radio militare. In precedenza quell'area era stata proclamata "zona militare", preclusa cioè agli israeliani che non vi risiedono abitualmente.