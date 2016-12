23:28 - Israele riaprirà i suoi valichi con la Striscia di Gaza a Erez e Kerem Shalom a partire da martedì. Lo rende noto un portavoce militare, senza fornire altre indicazioni. I valichi erano stati chiusi domenica per la prima volta dalla fine della guerra fra Israele e Hamas in agosto sull'onda della tensione per la Spianata delle Moschee di Gerusalemme. Hamas aveva denunciato la chiusura come una violazione delle intese.