Gaza, Israele costruisce una nuova barriera sottomarina

Israele ha iniziato la costruzione di una barriera in parte sottomarina nella zona di Ashqelon, a Nord della Striscia di Gaza, per evitare infiltrazioni di sommozzatori di Hamas. La costruzione sarà completata entro il 2018 e garantirà protezione "per diversi anni". Intanto l'Ue ha confermato, durante il Consiglio degli Esteri, "il sostegno per la soluzione a due Stati", con un intervento immediato per "evitare ulteriori perdite di vite".