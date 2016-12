Gaza, il rapporto Onu accusa Israele Tel Aviv: "Ossessionati da noi"

Civili "traumatizzati" - Nel mirino ci sono soprattutto devastanti raid giudicati indiscriminati. Nell'inchiesta delle Nazioni Unite si legge che il lancio indiscriminato di migliaia di razzi e colpi di mortaio (quasi 7000) dai gruppi armati palestinesi contro Israele aveva "l'obiettivo di diffondere il terrore tra i civili israeliani". I civili residenti vicino alla Striscia sono stati "traumatizzati" dalla scoperta di 14 tunnel da Gaza a Israele usati per attaccare i soldati e "dal timore di poter essere attaccati in qualsiasi momento da uomini armati che sbucavano dal terreno".



I numeri della guerra - Nel rapporto l'Onu invita "la comunità internazionale a sostenere attivamente il lavoro della Corte penale internazionale sui Territori occupati". Secondo le stime i civili che hanno perso la vita nella guerra del 2014 sono 1462 tra i palestinesi e 6 tra gli israeliani. E' stato registrato "un enorme aumento del fuoco usato a Gaza, con oltre 6mila raid aerei e circa 50mila colpi da terra". I gruppi armati palestinesi hanno lanciato 4881 razzi e 1753 colpi di mortaio su Israele, uccidendo 6 civili e ferendone 1600.



La risposta di Israele - Il Consiglio dei diritti dell'uomo di Ginevra soffre "di una singolare ossessione per Israele". Così lo stato ebraico risponde al rapporto di Ginevra. "Il suo mandato presumeva - ha aggiunto - la colpevolezza di Israele fin dall'inizio". Per Israele l'accusa dell'Onu non fa "differenze" tra "il comportamento morale tenuto" dallo stato ebraico a Gaza e "le organizzazioni terroristiche che ha avuto davanti". Il premier Benyamin Netanyahu ha dichiarato che "Israele non commette crimini di guerra ma si difende da un'organizzazione terroristica che vuole la nostra distruzione".



Hamas: ora perseguire Israele - Occorre che l'Autorità nazionale palestinese sottoponga il rapporto dell'Onu alla Corte penale internazionale (Cpi) per perseguire lo Stato di Israele. Lo afferma Sami Abu Zuhri, un portavoce di Hamas a Gaza, aggiungendo che il contenuto del rapporto sulla guerra a Gaza sarà valutato nel dettaglio da un gruppo di che esperti appartenenti all'organizzazione palestinese.