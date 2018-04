Gaza, Human Rights Watch: Israele responsabile vittime scontri

I responsabili dell'uccisione dei dimostranti a Gaza e del ferimento di centinaia di persone "sono alti rappresentanti israeliani che illegalmente hanno invocato l'uso di munizioni vere contro manifestanti palestinesi che non costituivano un'imminente minaccia per la vita". Lo denuncia Human Rights Watch, sottolineando la necessità che "i giudici della Cpi aprano un'inchiesta formale per crimini internazionali in Palestina".