Gaza, Hamas prosegue consultazioni su proposte Egitto

Hamas prosegue a Gaza, per il terzo giorno consecutivo, l'esame delle proposte inoltrate dall'Egitto e dall'emissario dell'Onu Nickolay Mladenov per la sospensione delle ostilità con Israele, per la riconciliazione con al-Fatah e per l'avvio di importanti progetti di sostegno all'economia della Striscia. Secondo i media locali Hamas intende estendere queste consultazioni alle altre forze politiche palestinesi della Striscia.