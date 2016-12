Gaza, Hamas: 4 condanne a morte

Una corte marziale di Hamas ha condannato a morte per impiccagione quattro palestinesi di Gaza per "collaborazionismo" con Israele. Lo ha reso noto una fonte giudiziaria locale, secondo cui tre di essi non si trovano attualmente nel territorio della Striscia. Le identità dei condannati non sono state divulgate né è stata anticipata la data dell'esecuzione del quarto.