Gaza, esercito spara su palestinesi: due morti, 150 feriti | Israele: "Sventati attacchi e infiltrazioni"

Non si fermano quindi gli scontri al confine tra Gaza e Israele una settimana in cui sono morti 19 palestinesi. Era dal 2014 che le violenze non raggiungevano un'intensità così alta. Una delle vittime è stata identificata come Ussama Khamis Qadih, 38 anni, palestinese originario di Khan Yunis, nel Sud della Striscia.



Israele: "Sventati attacchi ed infiltrazioni" - Diversi tentativi da parte di dimostranti palestinesi di danneggiare i recinti di confine e anche di attraversarli, con la protezione di una densa cortina fumogena, sono stati sventati dai soldati israeliani dislocati lungo il confine con Gaza. Lo ha spiegato il portavoce militare secondo cui sono anche avvenuti tentativi di condurre "attacchi terroristici, mediante il lancio di ordigni esplosivi e di molotov". "I nostri soldati hanno impedito le infiltrazioni", ha concluso.