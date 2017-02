Gaza:dopo lancio razzo, Israele attacca due obiettivi nella Striscia

L'aviazione israeliana ha colpito due obiettivi nella striscia di Gaza: in prossimità del campo profughi Nusseirat e a Sudanya, nel settore settentrionale. Finora non si hanno notizie di vittime. In precedenza un razzo era stato lanciato da Gaza verso il Neghev occidentale. Numerosi aerei da combattimento e droni hanno sorvolato Gaza.