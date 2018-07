Gaza, colpi di cannone da Israele: 4 morti | Onu: "Fermarsi prima del baratro"

L'Onu: "Fermarsi prima del baratro" - L'episodio è il sintomo di una tensione che continua ad alzarsi e davanti alla quale l'emissario Onu per iol Medio Oriente Nickolay Mladenov manda un drammatico appello via Twitter affinché cessino le ostilità a Gaza. "Tutti devono fare un passo indietro, prima del baratro - ha scritto -. Non la settimana prossima, non domani, ma adesso. Quanti vogliono provocare un nuovo conflitto tra palestinesi e israeliani non devono riuscire nel loro intento".



Bombe sulla Striscia dopo l'attacco dei cecchini - I bombardamenti hanno colpito "tutta la Striscia di Gaza" dopo i colpi sparati dall'enclave palestinese controllata dal movimento islamista Hamas, ha detto l'esercito di Israele.



L'episodio dei due cecchini è il primo incidente del genere da quando, a fine marzo, Hamas ha iniziato ad organizzare manifestazioni di massa settimanali lungo il confine. Successivamente, il portavoce militare israeliano ha confermato che spari sono stati indirizzati dalla Striscia di Gaza verso militari nel corso di "violenti disordini verificatisi a ridosso della barriera di sicurezza. colpendo obiettivi diversi nella Striscia di Gaza".



Il portavoce militare israeliano non ha dato elementi sull'identità dei cecchini. I media israeliani fanno notare che giovedì nel sud della Striscia un membro del braccio armato di Hamas era stato ucciso in un attacco israeliano contro lanciatori di palloni incendiari. Le Brigate Ezzedin al-Qassam di Hamas avevano preannunciato una ritorsione. Ai suoi funerali a Rafah hanno partecipato migliaia di persone, fra cui il leader di Hamas Ismail Haniyeh. Lo stesso Haniyeh è poi andato lungo il confine con Israele per incoraggiare i dimostranti.