Gay Pride Parade Gerusalemme: maxi spiegamento di agenti

Centinaia di agenti sono confluiti a Gerusalemme per assicurare l'ordine pubblico in occasione della Gay Pride Parade, evento che in passato è stato turbato da episodi di violenza da parte di ebrei ortodossi. I mass media riferiscono che la polizia ha avvertito un certo numero di attivisti legati all'estrema destra ebraica affinché non raggiungano l'itinerario della manifestazione: circa due chilometri che separano due parchi cittadini.