Gay Cecenia, rilasciato l'attivista italiano arrestato a Mosca

E' stato rilasciato Yuri Guaiana, l'attivista italiano arrestato a Mosca per una manifestazione Gay Cecenia non autorizzata. Lo annuncia il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, aggiungendo che il giovane, assistito dal Consolato, è stato accompagnato in aeroporto. In precedenza Guaiana aveva dichiarato di trovarsi in "detenzione amministrativa" nella capitale russa assieme ad altre quattro persone.