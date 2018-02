Gas di scarico, Daimler sospende collaboratore per test su scimmie

Anche Daimler, dopo Volkswagen, tira le prime conseguenze dal caso dei test sui gas di scarico con le scimmie: il board of management ha reso noto di aver sospeso con effetto immediato il proprio collaboratore, membro del board della società di ricerca Eugt responsabile degli esperimenti. Daimler ribadisce inoltre di "non aver avuto influenza sulla progettazione dello studio" e assicura: "Faremo in modo che certe cose non si ripetano mai più".