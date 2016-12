Garner, maxi-risarcimento famiglia

La città di New York ha raggiunto un accordo con la famiglia di Eric Garner, l'afroamericano morto a Staten Island a causa di una stretta al collo troppo forte da parte di un agente di polizia. Un caso che ha scosso l'America intera anche per il video shock girato da un testimone col telefonino. In base all'intesa alla famiglia andranno 5,9 milioni di dollari. La richiesta di risarcimento era stata presentata dalla vedova e dalla madre della vittima.