Quattro uomini armati hanno fatto irruzione in un appartamento a Gand, in Belgio, dove hanno preso in ostaggio almeno una persona. Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di un'azione terroristica, come si legge sull'edizione online del quotidiano l'Echo. Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia locale e unità speciali della polizia federale.