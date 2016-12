01:30 - Dopo il fallito colpo di stato in Gambia, soldati fedeli al presidente Yahya Jammeh hanno cominciato oggi la caccia agli oppositori. Secondo testimoni i militari hanno avviato rastrellamenti casa per casa nella capitale Banjul. In precedenza Jammeh aveva accusato del fallito golpe "gruppi terroristi" sostenuti da non meglio precisati Paesi stranieri.