Gambia, scarcerato uno dei pescatori italiani ma il capitano resta in cella

23:46 - Le autorità del Gambia hanno scarcerato Massimo Liberati, direttore di macchina del peschereccio "Idra Q", arrestato il 2 marzo con il comandante, Sandro De Simone. Quest'ultimo resta ancora in carcere in attesa del pagamento dell'ammenda. Lo rende noto la Farnesina. L'imbarcazione era finita sotto sequestro per la presunta violazione delle dimensioni delle reti. Dopo una decina di giorni in stato di fermo, i due sono stati poi arrestati.

L'equipaggio era stato accusato di aver utilizzato reti da pesca non conformi alla regolamentazione del Gambia. Il rilascio di Liberati - spiega la Farnesina - è avvenuto dietro presentazione da parte dell'armatore di adeguate garanzie finanziarie di pagamento dell'ammenda comminata dal giudice di Banjul.



L'Ambasciatore a Dakar ha parlato con Liberati, che si trova in buone condizioni ed ha informato la moglie. Le autorità del Gambia hanno stabilito che il Comandante De Simone, in quanto responsabile dell'imbarcazione, resti invece carcere fino all'avvenuto pagamento dell'ammenda. La nostra Ambasciata a Dakar - conclude la nota - "continua a seguire con la massima attenzione la vicenda e in serata e' previsto l'arrivo a Banjul del Vice Ambasciatore Fornara".