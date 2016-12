Gambia,liberato peschereccio italiano: ma un marinaio è in stato di fermo

22:28 - Dissequestrato in Gambia il motopeschereccio Idra Q. Dopo aver lasciato il porto di Banjul è ora in navigazione verso Dakar. A bordo c'è tutto l'equipaggio tranne il direttore di macchina, Massimo Liberati, ancora in stato di fermo. Finisce così l'odissea della nave italiana bloccata in Gambia dalla fine di febbraio. Per Liberati giovedì è prevista una nuova udienza in tribunale.

Per Liberati, originario di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), giovedì è prevista una nuova udienza: a inizio marzo aveva trascorso una settimana in carcere. Il dissequestro, spiegano alla Italfish di Martinsicuro, società armatrice, è stato ottenuto percorrendo le "vie legali" e "alzando la voce".



A bordo del motopeschereccio c'è l'intero equipaggio, oltre 20 persone, tra cui il capitano Sandro De Simone di Silvi (Teramo) che ha passato due settimane in carcere e il nostromo Vincenzino Mora, di Torano Nuovo (Teramo), non coinvolto nella vicenda giudiziaria. L'odissea della Idra Q. era iniziata a fine febbraio, per la presunta violazione delle maglie di una rete da pesca presente a bordo.