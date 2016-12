Gambia diventa repubblica islamica

Il presidente del Gambia ha dichiarato che il piccolo paese africano è diventato una Repubblica islamica in linea con "la religione praticata dalla maggioranza" e per rompere "con il passato coloniale". Yahya Jammeh ha precisato che questa decisione non comporterà l'imposizione di un codice per l'abbigliamento e che i fedeli di altri religioni potranno praticare liberamente. Le altre repubbliche islamiche nel mondo sono Iran, Pakistan e Mauritania.