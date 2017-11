Gallles, incendio divampa in una fattoria: padre e 5 figli morti

Un padre e cinque figli di età compresa fra i 4 e gli 11 anni sono morti in uno spaventoso incendio divampato in una fattoria isolata a Powys, nel Galles. Altri tre bambini, di 13, 12 e 10 anni, sono riusciti a sfuggire in extremis alle fiamme. Il padre si chiama David Cuthbertson, un agricoltore di circa 60 anni. Sul luogo indagini sono in corso anche per identificare i resti carbonizzati delle vittime, ma le cause restano al momento "inspiegabili".