Galles, guardia dà schiaffo a bimba per fare il saluto militare a Elisabetta

Consegna i fiori alla Regina, fa un inchino in segno di riverenza e poi riceve uno schiaffo dalla guardia reale. L'incidente, avvenuto al Millenium Stadium di Cardiff, ha come protagonista la piccola Maisie, una bimba di sei anni e mezzo. Elisabetta non si è accorta di questo imprevisto, causato dal saluto che il militare le stava facendo. Le telecamere, però, hanno immortalato la scena, diventata virale sui social.

La regina Elisabetta era in Galles per incontrare i membri del reggimento militare Royal Welsh, del quale fa parte anche il padre di Maisie. La bambina, che indossava il tradizionale abito gallese, attendeva da giorni questo momento. Appena la sovrana è salita in macchina, la guardia si è girata per chiedere scusa alla piccola. "All'inizio ha pianto, ma ora trova la scena divertente", ha dichiarato il padre.