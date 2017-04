Gabriele Del Grande, legale: "Le autorità turche ci hanno impedito di vederlo"

"Non esistono prove o conferme che del Grande volesse passare dalla Turchia alla Siria, così come non esiste conferma o prova che egli abbia avuto un colloquio con persone sospettate di terrorismo. Sono bufale che circolano, oltretutto in forma non ufficiale, che mirano a screditare la figura di uno scrittore che stava facendo il suo mestiere", ha sottolineato il senatore Manconi.



L'invio di una rappresentanza consolare era stato disposto dal ministro degli Esteri, Angelino Alfano, mentre l'ambasciatore d'Italia ad Ankara, Luigi Mattiolo, aveva trasmesso alle autorità turche la richiesta di visita consolare, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 1963.



Martedì, in una breve telefonata ai familiari in Italia, il 35enne reporter toscano aveva raccontato di essere stato trasferito a Mugla dopo essere stato inizialmente trattenuto in un altro centro di detenzione nella provincia di Hatay, al confine turco-siriano.



Alfano: "Imminente contatto con governo turco" - "Ho in fase di lavorazione un contatto mio personale e diretto con il governo turco, per fargli capire chiaramente qual è il livello di attenzione del nostro Paese su questa vicenda", ha detto Alfano.



Venerdì l'autorizzazione alla visita della delegazione consolare - Da fonti turche si è saputo che è prevista venerdì l'autorizzazione delle autorità turche alla visita della delegazione consolare italiana al giornalista Gabriele Del Grande, trattenuto in un centro di detenzione amministrativa a Mugla.