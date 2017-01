G8, il ministro Alfano: "Considerare il rientro della Russia"

"Bisogna guardare al rientro della Russia nel G8, ma non sappiamo ancora se sarà possibile entro maggio". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, dopo aver partecipato alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu a New York. "Non dobbiamo però confondere la speranza per l'epilogo delle sanzioni a Mosca con la scadenza temporale di maggio", ha aggiunto.