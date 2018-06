G7, i leader: "Impegno a combattere il protezionismo"

"Sottolineiamo il ruolo cruciale di un sistema commerciale internazionale basato su regole e continuiamo a combattere il protezionismo". E' quanto si legge nel comunicato congiunto firmato dai leader del G7, in Canada. "Siamo impegnati a modernizzare l'Organizzazione mondiale del commercio per renderlo più equo al più presto possibile. Faremo del nostro meglio per ridurre le barriere tariffarie, le barriere non tariffarie e le sovvenzioni".