G7, giudici: vietato protestare

Il castello di Elmau, dove inizieranno i lavori del G7, in Baviera, resterà blindato e inaccessibile ai manifestanti anti-summit. Lo ha deciso il tribunale amministrativo regionale, negando il permesso, concesso a una delegazione di 50 manifestanti con una precedente decisione della magistratura locale, di avvicinarsi al sito del vertice, per fare in modo che la protesta fosse visibile e udibile dai leader.