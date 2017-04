G7 Energia, effetto Trump: a Roma gli Usa bloccano la dichiarazione congiunta

Calenda specifica comunque che non ci sono state "frizioni" con il segretario di Stato del dipartimento dell'Energia, Rick Perry. Da Madrid il premier Paolo Gentiloni precisa che l'Europa "rispetta le opinioni di tutti ma non cambia la sua linea" e non accetta passi indietro "sulle scelte strategiche".



Le proteste degli ambientalisti - Il vertice di Roma, iniziato con una cena all'hotel Westin Excelsior proprio di fronte all'ambasciata americana a Roma, è stato preceduto dalla protesta messa in piedi dagli attivisti di Greenpeace, che hanno consegnato ai ministri delle sette grandi potenze mondiali un gigantesco termometro, simbolo della temperatura del pianeta che continua a salire. Un monito, perché le grandi potenze tenessero presente proprio "quanto sia importante rispettare gli impegni presi alla Conferenza sul Clima di Parigi" e perché si impegnassero a "isolare le posizioni negazioniste e anti-scientifiche della nuova amministrazione Trump". Il governo statunitense ha infatti annunciato una revisione profonda, ancora in atto, del Clean Air Act in tema di emissioni delle industrie americane e un ritorno al carbone e al petrolio a scapito delle rinnovabili.



Secondo Wwf Italia, "la revisione delle politiche energetiche da parte dell'amministrazione Usa rischia di rendere più difficili gli impegni comuni, ma l'atteggiamento degli altri sei Paesi del G7 e della Commissione Ue conferma che i ministri dell'Energia comprendono bene che l'energia del futuro non può non tener conto del cambiamento climatico e della necessità di tagliare le emissioni di CO2 e dei gas serra".