G7, bozza finale: "La politica monetaria, da sola, non basta per garantire una crescita forte e sostenibile"

La politica monetaria da sola non basta, non può portare a una crescita forte, sostenibile e bilanciata. Lo sostengono i leader del G7 riuniti in Giappone, secondo quanto riporta una bozza del comunicato finale, resa nota dall'agenzia Bloomberg. Nel testo spazio anche al terrorismo e ai rifugiati, e al peso che hanno sull'economia globale, complicandone gli sviluppi.