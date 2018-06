G7: "Avanti con le sanzioni alla Russia, pronti a rafforzarle"

Il G7 conferma "la prosecuzione delle sanzioni alla Russia" perché non ha dimostrato di applicare gli accordi di Minsk. "Siamo pronti ad adottare ulteriori misure restrittive per aumentare i costi per la Russia - è quanto si legge nel comunicato finale dei leader -. Sollecitiamo la Russia a cessare il suo comportamento destabilizzante, a cessare di minare i sistemi democratici e il suo supporto al regime siriano".