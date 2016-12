15 novembre 2014 G20, un koala per Agnese Renzi Brisbane, la moglie del premier con le altre consorti si sono dedicate a un tour nel Parco dei Koala, i simpatici animaletti tipici dell'Australia Tweet google 0 Invia ad un amico

12:21 - Programma per le signore per Agnese Renzi che, atterrata a Brisbane con il marito impegnato nel G20, ha partecipato alla visita al Lone Pine Koala Sanctuary di Brisbane. Accompagnata, insieme alle altre mogli dei leader, dalla moglie del premier australiano, Margie, si e' intrattenuta nella riserva che ospita 130 esemplari di Koala e altre specie autoctone, dai canguri ai dingo. In abito verde bandiera, la signora Renzi ha preso in braccio un koala dopo essersi anche avvicinata ad un grosso pitone, accarezzandolo.