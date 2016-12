G20, Tusk: "Europa vicina al limite sui flussi migratori" | Renzi: "Serve una crescita equa e inclusiva"

G20, al via in Cina il summit dei Grandi della Terra 1 di 25 Ansa Ansa G20, al via in Cina il summit dei Grandi della Terra Accolti dal presidente cinese Xi Jinping, i leader del G20 hanno inaugurato i lavori del summit dei Grandi della Terra nella città di Hangzhou. 2 di 25 Ansa Ansa G20, al via in Cina il summit dei Grandi della Terra Accolti dal presidente cinese Xi Jinping, i leader del G20 hanno inaugurato i lavori del summit dei Grandi della Terra nella città di Hangzhou. 3 di 25 Ansa Ansa G20, al via in Cina il summit dei Grandi della Terra Accolti dal presidente cinese Xi Jinping, i leader del G20 hanno inaugurato i lavori del summit dei Grandi della Terra nella città di Hangzhou. 4 di 25 Ansa Ansa G20, al via in Cina il summit dei Grandi della Terra Accolti dal presidente cinese Xi Jinping, i leader del G20 hanno inaugurato i lavori del summit dei Grandi della Terra nella città di Hangzhou. 5 di 25 Ansa Ansa G20, al via in Cina il summit dei Grandi della Terra Accolti dal presidente cinese Xi Jinping, i leader del G20 hanno inaugurato i lavori del summit dei Grandi della Terra nella città di Hangzhou. 6 di 25 Ansa Ansa G20, al via in Cina il summit dei Grandi della Terra Accolti dal presidente cinese Xi Jinping, i leader del G20 hanno inaugurato i lavori del summit dei Grandi della Terra nella città di Hangzhou. 7 di 25 Ansa Ansa G20, al via in Cina il summit dei Grandi della Terra Accolti dal presidente cinese Xi Jinping, i leader del G20 hanno inaugurato i lavori del summit dei Grandi della Terra nella città di Hangzhou. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e il presidente cinese Xi Jinping Il segretario di Stato americano, John Kerry
Il premier britannico Theresa May Il premier indiano, Narendra Modi
Il principe saudita Mohammed bin Salman Il presidente francese, Francois Hollande

Renzi: "Spesso per risultati riforme occorrono anni" - Nel suo intervento ai lavori del G20, il presidente del Consiglio ha dichiarato: "Spesso per vedere i risultati delle riforme ci vogliono anni. Il futuro viaggia veloce e può impaurire". Renzi ha quindi elogiato Cina e Italia perché "concentrate sul futuro" e impegnate nell'attuazione di "riforme strutturali che trasformeranno entrambi i Paesi".



Tusk: "Colpire terrorismo con taglio finanziamenti" - Donald Tusk ha dedicato parte del suo intervento anche al terrorismo. La minaccia integralista "è un problema per tutti noi, una sfida ormai globale - ha affermato -. Parleremo del nodo dei finanziamenti". Il presidente del Consiglio europeo ha poi ricordato che il G20 ha già preso importanti impegni, anche lo scorso anno in Turchia, per un impegno comune di cooperazione e di scambio dei dati.



Juncker: "Serve spinta alla crescita, strategia Ue funziona" - "La nostra strategia per la crescita sta funzionando, le riforme portano risultati". E' quanto ha dichiarato il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, parlando in conferenza congiunta con Donald Tusk. Il G20 deve dimostrare che "dopo anni di crisi, siamo in grado di produrre crescita a lungo termine e ripristinare la fiducia", ha aggiunto. E ancora: "Pertanto, a questo vertice, solleciteremo i nostri partner del G20 per l'attuazione delle strategie di crescita che abbiamo già concordato".