01:43 - Girandola di bilaterali a margine del G20 per il premier Matteo Renzi che giunto a Brisbane ha già incontrato, oltre al premier australiano Tony Abbott anche quello indonesiano Joki Widodo. Al centro del colloquio con il collega asiatico, anch'egli con alle spalle un'esperienza come sindaco, i rapporti economici e culturali fra i due Paesi, anche in vista della collaborazione per Expo, e la lotta contro il terrorismo.