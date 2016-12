23:14 - "L'unica strada oggi è tornare a discutere di crescita e non solo di rigore". Lo sottolinea il premier Matteo Renzi al suo arrivo in Australia per partecipare al G20 di Brisbane, che si occuperà di ripresa. Il primo incontro di Renzi sarò con il premier di casa, Tony Abbott. Intanto da Palazzo Chigi fanno sapere che il dato trimestrale sul Pil a -0,1% era largamente atteso: ciò non consola, ma neanche preoccupa.