G20, Obama sferza l'Occidente

"In questi anni gli Usa hanno dato lavoro a più persone di tutte le economie sviluppate insieme. Ma non ci si può attendere che portino l'economia mondiale sulle loro spalle. Dunque il G20 ha la responsabilità di agire per stimolare la domanda, investire di più e creare posti di lavoro". Queste le parole del presidente Usa Barack Obama a Brisbane, cion le quali sprona l'Occidente e non solo a fare la sua parte per uscire dalla crisi economica.