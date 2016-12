G20, Obama: errore truppe in Siria

Inviare truppe di terra in Siria per combattere lo Stato Islamico "sarebbe un errore". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, al G20 di Antalya. "I fatti di Parigi ci dicono che non basta colpire l'Isis in Siria e Iraq", ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca. E ancora: "L'Isis è il volto del diavolo, dobbiamo distruggerlo".