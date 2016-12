23:42 - Il presidente americano Barack Obama è arrivato a Brisbane in Australia, ultima tappa della sua missione in Asia, per partecipare al summit del G20. Nelle prossime ore, a Brisbane è già mattina, Obama pronuncerà un discorso sul ruolo degli Stati Uniti nella regione Asia-Pacifico all'università del Queensland. Il rientro del presidente a Washington è previsto per domenica sera.