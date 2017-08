G20, Gentiloni: capacità di accoglienza dei migranti non illimitata

"Sul tema dei migranti è normale ragionare sul fatto che non c'è una capacità illimitata di accoglienza. Stiamo ragionando, lo stiamo facendo con grandissima solidarietà che fa fatica a tradursi in fatti concreti". Lo afferma il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al G20 di Amburgo. Parlando di economia, il premier ha poi sottolineato: "Non sprechiamo la ripresa con il protezionismo o con segnali negativi sul clima".