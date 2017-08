G20 di Amburgo, rilasciata ragazza italiana detenuta dopo scontri

Maria R., arrestata con il fidanzato per i disordini del G20 di Amburgo del 7 e 8 luglio, è stata rilasciata. Lo si apprende da fonti vicine alla Farnesina. E' ancora in cella invece il giovane compagno, un operaio di 18 anni di Belluno, Fabio V. Per lui niente libertà in attesa del processo, troppo alto il rischio di fuga. L'avvocato che lo difende accusa la procura di avere agito con eccessiva durezza e in assenza di prove sufficienti.