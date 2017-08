G20,Cremlino:sbagliato definire segreto secondo incontro Trump-Putin

"L'uso di definizioni come incontro 'segreto' e 'non svelato' fa alzare le sopracciglia e causa confusione". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, a proposito del secondo incontro tra Putin e Trump a margine del G20 di Amburgo. "Non ci sono stati né incontri segreti né incontri non svelati. E' assurdo affermarlo", ha dichiarato Peskov, citato dalla Tass.