G20 Amburgo, Putin a Trump: serve incontrarsi per risolvere problemi

Primo incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l'omologo russo, Vladimir Putin, a margine del G20 in corso ad Amburgo, in Germania. "Sono felice di conoscerla, le telefonate non sono mai sufficienti: se vogliamo risolvere i problemi bilaterali e le più importanti questioni dell'agenda internazionale servono incontri personali", ha affermato il capo del Cremlino. "E' un onore essere con lei", ha replicato Trump.