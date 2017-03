Furto di 500 milioni di account Yahoo!, la Russia nega ogni coinvolgimento

"Abbiamo detto diverse volte che non si può parlare affatto di alcun coinvolgimento ufficiale di un qualunque ente russo, Fsb inclusa, in qualunque azione illegale nello spazio cibernetico". Lo precisa il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando l'annuncio fatto dal dipartimento di Giustizia americano di sospettare due spie russe dell'Fsb e due hacker che lavoravano per loro per il furto di 500 milioni di account di Yahoo! nel 2014.