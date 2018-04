Furgone sui passanti a Toronto, si teme ci siano almeno 5 vittime: preso il guidatore

In Canada un furgone bianco ha travolto una decina di persone che camminavano lungo un marciapiede nel centro di Toronto, dove si sta svolgendo il G7. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:30 ora locale, le 19:30 in Italia. Secondo la polizia ci sarebbero tra gli 8 e i 10 feriti, ma si temono vittime. Il guidatore è già stato arrestato: secondo un testimone ha guidato per centinaia di metri "colpendo le persone una ad una".