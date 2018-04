Furgone sui passanti a Toronto, 9 morti e 16 feriti il bilancio

E' salito a 9 morti e 16 feriti il bilancio, confermato dalla polizia, di quello che le autorità di Toronto per ora continuano a definire "collisione". Un testimone ha però raccontato che il conducente del furgone ha guidato per centinaia di metri falciando i pedoni uno dopo l'altro. Il movente del gesto continua però a rimanere oscuro, e la polizia non tralascia alcuna pista.