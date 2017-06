Furgone su pedoni a Londra, May: "Terribile incidente"

"Un terribile incidente": così, per ora, Theresa May descrive quanto accaduto vicino alla moschea di Finnsbury Park, a Londra, dove un van ha investito diversi fedeli musulmani all'uscita dalla preghiera serale del Ramadan, in una breve dichiarazione diffusa da Downing Street. "I miei pensieri sono tutti per le vittime, la polizia e i servizi di soccorso" intervenuti sulla scena, ha aggiunto la premier britannica.