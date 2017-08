Il 4 luglio è il giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti. E indipendenti hanno deciso di essere anche i fuochi d'artificio in una cittadina del Michigan, che sono sfuggiti al controllo di uno dei residenti del quartiere e dopo una serie di forti esplosioni sono sfrecciati in ogni direzione diventando un pericolo per gli altri vicini. Attimi di panico, ma fortunatamente l'incidente è avvenuto la sera e, come dimostrano le riprese di una telecamera di sicurezza del vicino di casa, non c'era quasi nessuno per strada.