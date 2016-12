Funerali Castro, Casa Bianca: "Né Obama né Biden saranno presenti"

Ai funerali di Fidel Castro non ci sarà Barack Obama e neppure Joe Biden. Lo ha reso noto Josh Earnest, portavoce della Casa Bianca, precisando che "né il presidente né il vice presidente" andranno a Cuba per le esequie del lìder maximo. Un annuncio sarà fatto, ha aggiunto, nell'ipotesi che sia inviata una delegazione.

Putin non parteciperà ai funerali di Castro - Altro assenta sarà il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha fatto sapere il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov che ha spiegato come il leader del Cremlino sia impegnato nella stesura del discorso annuale al Parlamento. A guidare la delegazione russa sarà il presidente della Duma Vyacheslav Volodin.



Parata di leader sud americani a L'Avana - Intanto il presidente del Venezuela Nicolas Maduro è giunto a Cuba per portare omaggio all'amico Fidel. Molti i leader e le delegazioni dei Paesi sud americani si rechernnno a L'Avana per la grande manifestazione in memoria del lìder maximo. L'appuntamento è nella sua piazza, la Plaza de la Revolucion.