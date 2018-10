Poco dopo il decollo, l'aereo su cui viaggiava Melania Trump è stato costretto a tornare alla base di Andrews, in Maryland. La first lady era diretta a Filadelfia, in Pennsylvania, dove avrebbe dovuto visitare un ospedale. Improvvisamente in cabina si è sviluppato del fumo che ha costretto i presenti a coprirsi la bocca con fazzoletti umidi per poter respirare.